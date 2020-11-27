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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

27.11.2020 14:19



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Dayanak varlık Türkiye saati 16:00 itibariyle işlem görmeye başlayacağı için Pamuk varantlarının sıraları 16:15 itibariyle işleme açılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890294


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Yarım 1.449 1.489 -19,91  
Çeyrek 727 745 -9,96  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,09  
Gümüş Gr. 5,83 5,84 -0,06  
B. Petrol 48,16 48,16 0,37  
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