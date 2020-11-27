***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.11.2020 14:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Dayanak varlık Türkiye saati 16:00 itibariyle işlem görmeye başlayacağı için Pamuk varantlarının sıraları 16:15 itibariyle işleme açılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890294
BIST
14:161.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:167,8144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0573
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:169,3204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0676
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:16454,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,91
|Açılış
|: 454,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SAFKR
|13,87
|14.985.271
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.620.918
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.340.367
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|546.513
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,39
|1.991.701.375
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,19
|1.788.498.481
|% 5,29
|
|KRDMD
|5,22
|1.360.286.411
|% 0,77
|
|PETKM
|4,22
|1.135.870.987
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,45
|966.534.258
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,19
|1.788.498.481
|% 5,29
|
|PETKM
|4,22
|1.135.870.987
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,22
|1.360.286.411
|% 0,77
|
|GARAN
|9,39
|1.991.701.375
|% 0,54
|
|IHLGM
|1,31
|269.863.316
|% 3,15
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8056
|7,8144
|% -0,73
|
|Euro
|9,3091
|9,3204
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,3835
|10,4356
|% -0,91
|
|Frank
|8,5814
|8,6331
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0770
|2,0875
|% -0,71
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-2,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|2.997
|3.079
|-41,17
|
|Yarım
|1.449
|1.489
|-19,91
|
|Çeyrek
|727
|745
|-9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:27TDGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 393 adet işlem
-
14:26BRKO
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 987 adet işlem
-
14:25TDGYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 193 adet işlem
-
14:24KERVN
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 001 adet işlem
-
14:23XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de