***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.12.2020 09:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892221
BIST
12:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:057,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:059,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:05469,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 469,18
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:03
|AKFGY
|4,73
|19.810.595
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.686.933
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.400
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.203.166
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,18
|12.138.561
|% 9,86
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|18.185.180
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,62
|235.097.182
|% -5,76
|
|EREGL
|13,54
|999.119.071
|% 0,67
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|682.296.024
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.709.474
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|ODAS
|3,62
|401.505.163
|% 1,97
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8247
|7,8296
|% 0,13
|
|Euro
|9,4911
|9,4975
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4779
|10,5304
|% 0,66
|
|Frank
|8,7845
|8,8374
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0804
|2,0908
|% 0,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-7,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,40
|49,40
|0,56
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:19INVEO
Yüzde 7.01 oranında artışla 34.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 781 adet işlem
-
12:17RHEAG
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 564, 244 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 10, 037.00 milyon TL de
-
12:16AKFGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 821 adet işlem
-
12:15PEGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 302, 052 adet işlem