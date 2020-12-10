***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.12.2020 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892587
BIST
11:171.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:177,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8691
En Düşük
7,8188
11:179,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0733
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5272
En Düşük
9,4454
11:17464,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,97
|Açılış
|: 464,13
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DITAS
|35,20
|3.676.464
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.100.805
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|10.333.414
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|47.103.698
|% -5,63
|
|ITTFH
|2,66
|261.608.355
|% -4,66
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|IZMDC
|16,54
|13.844.146
|% -3,84
|
|KRDMD
|5,29
|865.630.820
|% 3,93
|
|PETKM
|4,81
|710.705.499
|% 1,48
|
|SISE
|7,16
|656.659.214
|% 1,85
|
|ODAS
|3,78
|485.218.426
|% 2,16
|
|GARAN
|9,30
|385.604.710
|% 0,22
|
|KRDMD
|5,29
|865.630.820
|% 3,93
|
|PETKM
|4,81
|710.705.499
|% 1,48
|
|ODAS
|3,78
|485.218.426
|% 2,16
|
|DOHOL
|3,04
|337.078.075
|% -2,56
|
|ITTFH
|2,66
|261.608.355
|% -4,66
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8588
|7,8629
|% 0,49
|
|Euro
|9,5126
|9,5154
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,4214
|10,4737
|% -0,21
|
|Frank
|8,8023
|8,8554
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0873
|2,0978
|% 0,45
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,42
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,05
|49,05
|0,19
|