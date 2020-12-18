***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.12.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893760
BIST
11:521.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:527,6999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 51,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 51,5000
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:529,4440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:526,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,05
|Açılış
|: 6,39
|
|Önceki Kapanış
|: 6,44
|
6,46
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ALCAR
|281,10
|34.143.169
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.582.797
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.514.489
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.124.317
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.983.761
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,30
|211.911.827
|% -5,85
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|PGSUS
|77,15
|793.678.380
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|TCELL
|16,18
|430.993.148
|% 2,34
|
|GARAN
|9,79
|336.123.482
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,39
|193.901.736
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|113.208.865
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,13
|205.893.338
|% 1,62
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6943
|7,6978
|% -0,06
|
|Euro
|9,4366
|9,4419
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,4126
|10,4649
|% -0,01
|
|Frank
|8,6766
|8,7288
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|-0,14
|
Seans Raporu
11:50
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12:03
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12:03XU050
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12:03
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12:03
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