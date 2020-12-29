***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895301
BIST
11:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:527,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:529,0792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:52448,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 448,25
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ARZUM
|24,86
|22.001.572
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.219.512
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.843.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.913.622
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|BRYAT
|470,60
|122.343.538
|% -6,35
|
|KONTR
|21,46
|36.134.606
|% -6,04
|
|NIBAS
|58,10
|6.314.536
|% -5,99
|
|BRKSN
|8,42
|1.917.706
|% -5,71
|
|GUBRF
|74,00
|1.077.120.509
|% 5,11
|
|THYAO
|13,03
|775.931.842
|% 3,25
|
|SASA
|20,88
|563.028.937
|% 7,19
|
|KARTN
|105,90
|495.909.480
|% 2,42
|
|KARSN
|3,32
|454.114.617
|% 5,73
|
|KARSN
|3,32
|454.114.617
|% 5,73
|
|GSDHO
|2,52
|274.658.861
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,55
|158.118.089
|% -1,27
|
|THYAO
|13,03
|775.931.842
|% 3,25
|
|KRDMD
|5,58
|313.557.987
|% -0,53
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4085
|7,4123
|% -0,35
|
|Euro
|9,0703
|9,0792
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9857
|10,0358
|% 0,20
|
|Frank
|8,3311
|8,3813
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,35
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|