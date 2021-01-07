***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.01.2021 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897585
BIST
12:141.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:147,2569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:148,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:14448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.201.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.631.611
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.052.229
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.478.126
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.929.192
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|723.940.237
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|672.846.137
|% 1,15
|
|TKFEN
|18,55
|496.799.713
|% 4,39
|
|AKBNK
|7,55
|482.994.476
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|356.283.618
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|354.698.239
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|361.249.449
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|291.510.652
|% 2,78
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2569
|% -0,67
|
|Euro
|8,9187
|8,9278
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8524
|9,9018
|% -0,63
|
|Frank
|8,2010
|8,2504
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9302
|1,9399
|% -0,61
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.961
|3.036
|-57,59
|
|Yarım
|1.431
|1.468
|-27,86
|
|Çeyrek
|718
|734
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
-
12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem