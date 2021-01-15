***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları hakkında bilgilendirme:Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 18.01.2021 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.Dayanak VarlıkVarant Kısa KodlarıUzun KodKapalı Olduğu TarihKapalı Olduğu SürePAMUKCTIAJCOTTNC2202210012.50IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIAKCOTTNC2202210013.00IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIALCOTTNC2202210013.50IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIAMCOTTNC2202210014.00IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIRRCOTTNP2202210012.50IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIRSCOTTNP2202210012.00IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIRTCOTTNP2202210011.50IYM0000001NA18.01.2021Tüm GünPAMUKCTIRUCOTTNP2202210011.00IYM0000001NA18.01.2021Tüm Günhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902553BIST