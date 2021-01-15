***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.01.2021 12:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları hakkında bilgilendirme:
Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 18.01.2021 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.
Dayanak Varlık
Varant Kısa Kodları
Uzun Kod
Kapalı Olduğu Tarih
Kapalı Olduğu Süre
PAMUK
CTIAJ
COTTNC2202210012.50IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIAK
COTTNC2202210013.00IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIAL
COTTNC2202210013.50IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIAM
COTTNC2202210014.00IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIRR
COTTNP2202210012.50IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIRS
COTTNP2202210012.00IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIRT
COTTNP2202210011.50IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
PAMUK
CTIRU
COTTNP2202210011.00IYM0000001NA
18.01.2021
Tüm Gün
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902553
BIST
13:361.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,78
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:367,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:368,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:36440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,28
|Açılış
|: 440,68
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.753.287
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|CRFSA
|73,55
|20.778.368
|% -4,97
|
|SISE
|8,04
|1.669.761.938
|% 4,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.127.202.664
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|986.345.406
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,63
|793.785.501
|% 3,43
|
|THYAO
|13,24
|777.228.813
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,50
|1.127.202.664
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|986.345.406
|% -1,93
|
|SISE
|8,04
|1.669.761.938
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,61
|305.737.260
|% -1,83
|
|TSKB
|1,88
|348.822.856
|% 0,53
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3860
|7,3887
|% 0,38
|
|Euro
|8,9626
|8,9697
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0606
|10,1111
|% 0,10
|
|Frank
|8,2943
|8,3443
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,34
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,51
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|