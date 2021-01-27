***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.01.2021 09:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904546
BIST
10:471.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:477,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:478,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:47437,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,57
|Açılış
|: 437,69
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:45
|GEDIK
|23,32
|57.767.118
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.312.667
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|23.116.149
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.160.994
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.443.955
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,55
|380.276.406
|% 0,39
|
|KARSN
|5,11
|346.935.783
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,03
|325.481.393
|% 1,88
|
|GARAN
|9,40
|310.228.989
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,96
|254.928.682
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,55
|380.276.406
|% 0,39
|
|TSKB
|1,95
|164.456.648
|% 1,04
|
|KARSN
|5,11
|346.935.783
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,96
|254.928.682
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,52
|89.350.462
|% 1,33
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3581
|7,3619
|% 0,25
|
|Euro
|8,9459
|8,9526
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0977
|10,1484
|% 0,39
|
|Frank
|8,2752
|8,3250
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,34
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-1,43
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|0,37
|