***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.02.2021 09:41
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907373
BIST
09:551.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.538
En Düşük
1.538
09:557,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
09:558,6232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6026
09:55420,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,79
|Açılış
|: 420,29
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,05
|36.408.573
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,05
|36.408.573
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1698
|7,1737
|% 0,13
|
|Euro
|8,6146
|8,6232
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7227
|9,7715
|% -0,10
|
|Frank
|7,9278
|7,9756
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9050
|1,9146
|% 0,13
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-9,76
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,60
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|58,89
|58,89
|0,20
|