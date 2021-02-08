***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.02.2021 10:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908087
BIST
11:341.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:347,0769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0769
En Düşük
7,0275
11:348,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:34411,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 411,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YKGYO
|5,94
|10.458.305
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.697.733
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.408.274
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.506.594
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,87
|120.164.488
|% -7,08
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|132,10
|989.859.172
|% 3,69
|
|DOHOL
|4,03
|500.519.144
|% 0,25
|
|ODAS
|4,29
|493.669.947
|% 3,87
|
|GARAN
|9,80
|443.234.293
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,10
|355.763.117
|% 2,31
|
|DOHOL
|4,03
|500.519.144
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,50
|301.837.306
|% 2,04
|
|ODAS
|4,29
|493.669.947
|% 3,87
|
|GSDHO
|2,75
|225.876.626
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,42
|108.546.935
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0719
|7,0769
|% 0,29
|
|Euro
|8,5093
|8,5149
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6526
|9,7010
|% -0,13
|
|Frank
|7,8068
|7,8538
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8759
|1,8853
|% 0,02
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,04
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|0,63
|