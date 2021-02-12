***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.02.2021 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909245
BIST
10:261.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.546
En Düşük
1.541
10:267,0214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0462
En Düşük
7,0167
10:268,5138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5445
En Düşük
8,5054
10:26411,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,14
|Açılış
|: 411,34
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
410,79
BIST En Aktif Hisseler10:22
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|21.785.322
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|32.053.680
|% 9,97
|
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|
|MERIT
|238,00
|1.004.836
|% 9,68
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,30
|19.480.226
|% -9,18
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|138,00
|177.721.091
|% 0,95
|
|ESEN
|43,24
|177.164.227
|% 2,81
|
|EREGL
|15,34
|165.458.986
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,63
|160.369.866
|% -1,09
|
|KOZAA
|18,45
|151.268.790
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,63
|160.369.866
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,58
|91.512.959
|% 0,78
|
|ODAS
|4,06
|116.244.934
|% -1,69
|
|SKBNK
|1,44
|39.472.215
|% 0,00
|
|MAKTK
|4,48
|91.201.344
|% 1,59
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0249
|7,0296
|% 0,05
|
|Euro
|8,5159
|8,5227
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,6769
|9,7254
|% -0,00
|
|Frank
|7,8688
|7,9162
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8695
|1,8788
|% 0,11
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-7,73
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,55
|