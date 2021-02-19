***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.02.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910947
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
0
En Düşük
0
18:056,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9992
En Düşük
6,9607
18:058,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4711
En Düşük
8,4198
18:05398,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 398,66
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|20,48
|734.620.451
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|95.515.465
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,54
|2.423.761
|% 0,00
|
|VANGD
|8,08
|9.429.512
|% 0,00
|
|KOZAA
|20,48
|734.620.451
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|95.515.465
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,54
|2.423.761
|% 0,00
|
|VANGD
|8,08
|9.429.512
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 0,00
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9830
|6,9852
|% 0,30
|
|Euro
|8,4465
|8,4571
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7456
|9,7944
|% 0,32
|
|Frank
|7,7718
|7,8186
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8592
|1,8685
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,73
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,40
|63,40
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem