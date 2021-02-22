***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.02.2021 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911283
BIST
11:011.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:017,0065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
7,0125
En Düşük
6,9534
11:018,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4976
En Düşük
8,4299
11:01403,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,95
|Açılış
|: 403,97
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:01
|LINK
|42,70
|25.212.519
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.499.761
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.791.285
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.699.020
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|31,98
|113.432.177
|% -8,42
|
|SASA
|41,86
|1.207.432.548
|% -6,60
|
|KOZAL
|145,70
|423.956.473
|% 0,55
|
|THYAO
|12,53
|423.151.075
|% 1,87
|
|VAKBN
|4,71
|402.174.855
|% -1,87
|
|HEKTS
|32,62
|378.603.625
|% -6,43
|
|VAKBN
|4,71
|402.174.855
|% -1,87
|
|CEMAS
|2,37
|197.180.118
|% 3,04
|
|KARSN
|5,34
|369.451.378
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,12
|67.601.931
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,46
|125.510.163
|% 0,82
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0045
|7,0065
|% 0,36
|
|Euro
|8,4910
|8,4976
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7742
|9,8232
|% 0,26
|
|Frank
|7,7555
|7,8023
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8622
|1,8716
|% 0,35
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|12,73
|
|Altın Gr.
|403
|403
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,59
|