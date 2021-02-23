***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.02.2021 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911561
BIST
10:271.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:277,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:278,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:27409,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,61
|Açılış
|: 409,84
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KRGYO
|7,71
|18.086.836
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.352.499
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|MEGAP
|9,13
|22.613.910
|% -8,43
|
|MEGAP
|9,13
|22.613.910
|% -8,43
|
|SASA
|37,22
|371.385.091
|% -7,73
|
|SASA
|37,22
|371.385.091
|% -7,73
|
|KOZAL
|139,80
|250.217.343
|% 0,94
|
|THYAO
|12,64
|181.001.592
|% 0,00
|
|OTKAR
|411,00
|173.080.046
|% 4,69
|
|SISE
|7,48
|133.685.646
|% 0,27
|
|ODAS
|4,09
|118.605.819
|% -0,73
|
|VAKBN
|4,56
|126.157.036
|% -0,22
|
|TSKB
|1,79
|39.143.479
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,47
|29.193.556
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,32
|25.210.460
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0213
|7,0253
|% 0,06
|
|Euro
|8,5497
|8,5559
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,8796
|9,9291
|% 0,43
|
|Frank
|7,8335
|7,8807
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,37
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,51
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,80
|