***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.02.2021 10:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 22.02.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 22 Şubat 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 25 Şubat 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911591
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
0
En Düşük
0
18:057,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
18:058,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
18:05409,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,60
|Açılış
|: 409,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,56
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|43,80
|6.139.871
|% 140,41
|
|AKSUE
|14,49
|7.408.670
|% 78,11
|
|SKTAS
|5,80
|21.470.482
|% 0,00
|
|USAK
|2,57
|182.786.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 0,00
|
|SKTAS
|5,80
|21.470.482
|% 0,00
|
|USAK
|2,57
|182.786.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.131.698.785
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,58
|73.500.963
|% 0,00
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% 0,00
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% 0,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% 0,00
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 0,00
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% 0,00
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0421
|7,0456
|% 0,35
|
|Euro
|8,5696
|8,5784
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,8639
|9,9133
|% 0,27
|
|Frank
|7,8198
|7,8670
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8704
|1,8797
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,29
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,89
|