***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912035
BIST
10:161.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,94
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.513
En Düşük
1.496
10:167,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:168,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:16414,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,86
|Açılış
|: 414,39
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:16
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVISA
|19,89
|20.394.218
|% 6,59
|
|AVGYO
|3,36
|306.983
|% -11,28
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|1.876.246
|% -9,98
|
|ASELS
|17,75
|304.933.505
|% 3,92
|
|SASA
|37,10
|230.240.807
|% 2,15
|
|THYAO
|12,95
|155.143.537
|% -0,54
|
|PETKM
|5,41
|151.633.223
|% -0,37
|
|KOZAL
|133,50
|149.919.820
|% 0,07
|
|TSKB
|1,80
|68.400.934
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|50.490.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|75.708.422
|% -0,85
|
|PETKM
|5,41
|151.633.223
|% -0,37
|
|ODAS
|3,99
|86.172.091
|% 0,25
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1218
|7,1255
|% 0,29
|
|Euro
|8,6586
|8,6676
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0721
|10,1226
|% 0,73
|
|Frank
|7,8237
|7,8709
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8920
|1,9014
|% 0,14
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,64
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,07
|