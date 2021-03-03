***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914712
BIST
12:301.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,96
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:307,3388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2936
12:308,8910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8181
12:30407,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,33
|Açılış
|: 407,83
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:30
|BOSSA
|24,42
|28.926.367
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.384.974
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.781.304
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|27.103.573
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.368.421
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,13
|1.188.503.651
|% 4,39
|
|THYAO
|14,74
|825.721.791
|% -0,47
|
|EREGL
|15,68
|729.636.320
|% 3,84
|
|GARAN
|9,39
|729.115.105
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|716.891.115
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,13
|1.188.503.651
|% 4,39
|
|SKBNK
|1,41
|203.562.030
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,45
|316.368.507
|% 1,24
|
|PETKM
|5,64
|716.891.115
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,80
|256.305.516
|% 1,82
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3348
|7,3388
|% -0,29
|
|Euro
|8,8858
|8,8910
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2425
|10,2939
|% -0,04
|
|Frank
|7,9839
|8,0320
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,20
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,86
|
|Altın Gr.
|407
|408
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.709
|2.750
|-7,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-2,88
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,39
|
|Çeyrek
|654
|669
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,04
|63,04
|0,34
|