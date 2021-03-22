***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 08:36
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919553
BIST
12:521.393
En Yüksek
|Değişim
|: -8,92%
|| -136,40
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:527,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 9,15%
|| 0,6599
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:529,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 9,33%
|| 0,8017
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:52439,17
En Yüksek
|Değişim
|: 8,48%
|| 34,34
|Açılış
|: 439,17
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:52
|TRILC
|31,32
|104.798.361
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,03
|10.575.408
|% 6,99
|
|ARSAN
|10,75
|43.527.476
|% 6,12
|
|BJKAS
|6,02
|235.698.286
|% 2,21
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|EGPRO
|32,40
|6.406.889
|% -10,00
|
|DAGHL
|13,32
|2.263.986
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.629.720
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|107.207.749
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|30.891.163
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.087.042.161
|% -9,93
|
|FROTO
|210,90
|539.105.188
|% -7,66
|
|THYAO
|12,50
|529.328.661
|% -9,35
|
|SISE
|7,00
|428.922.601
|% -9,09
|
|PETKM
|5,45
|385.573.556
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.087.042.161
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,91
|205.911.577
|% -9,05
|
|PETKM
|5,45
|385.573.556
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|149.280.335
|% -9,81
|
|SISE
|7,00
|428.922.601
|% -9,09
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8623
|7,8730
|% 9,15
|
|Euro
|9,3670
|9,3920
|% 9,33
|
|Sterlin
|10,9092
|10,9639
|% 9,39
|
|Frank
|8,4828
|8,5339
|% 9,71
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% 9,48
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,53
|
|Altın Gr.
|439
|439
|33,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.861
|2.936
|103,80
|
|Yarım
|1.383
|1.420
|50,21
|
|Çeyrek
|694
|710
|25,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,26
|