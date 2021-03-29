***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 09:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921302
BIST
10:571.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:578,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0767
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:579,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0731
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,6348
En Düşük
9,4521
10:57449,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,77
|Açılış
|: 449,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:57
|TRILC
|50,40
|40.946.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.640.141
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.050.928
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.824.545
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.005.720
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|39.064.117
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,28
|178.531.431
|% 2,12
|
|VESTL
|37,98
|172.948.635
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.746.736
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|167.470.883
|% 2,57
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1432
|8,1570
|% 0,95
|
|Euro
|9,6068
|9,6348
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,1192
|11,1749
|% 0,08
|
|Frank
|8,5892
|8,6409
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1497
|2,1604
|% 0,07
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,52
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|-0,74
|
Seans Raporu
10:57
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 25 artarak (% 0.61 ) 1, 202
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11:08
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