***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 10:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.03.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Mart 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Mart 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921321
BIST
11:031.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
11:038,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0658
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
11:039,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0486
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6343
En Düşük
9,4521
11:03449,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 449,97
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TRILC
|50,40
|41.312.225
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.921.669
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.084.041
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.881.732
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.030.593
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|122,00
|39.683.157
|% -6,15
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|394.968.361
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|368.482.800
|% 0,73
|
|BJKAS
|6,91
|227.990.971
|% -0,29
|
|SASA
|45,54
|212.564.072
|% 2,71
|
|PETKM
|5,61
|196.288.992
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,00
|394.968.361
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|368.482.800
|% 0,73
|
|IHLAS
|0,79
|30.103.212
|% 3,95
|
|DOHOL
|3,31
|120.289.892
|% 2,16
|
|PETKM
|5,61
|196.288.992
|% 3,12
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1396
|8,1461
|% 0,81
|
|Euro
|9,5858
|9,6103
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,1358
|11,1916
|% 0,23
|
|Frank
|8,5953
|8,6471
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1523
|2,1631
|% 0,19
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,69
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,63
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.53 ) 1, 429
-
11:18XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 4, 317.00 milyon TL de
-
11:18BUCIM
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 288, 182 adet işlem
-
11:15ANELE
Yüzde 4.92 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 296, 559 adet işlem
-
11:14OYAKC
Yüzde 7.67 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 369, 280 adet işlem