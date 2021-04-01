***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922491
BIST
11:421.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,34
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:428,1638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0761
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:429,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0508
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:42449,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,60
|Açılış
|: 449,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:42
|RAYSG
|12,88
|1.874.950
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.496.637
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.854.932
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.546.766
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|53,35
|1.128.183
|% -8,73
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.650.241.915
|% 2,69
|
|SASA
|46,74
|505.052.351
|% 3,59
|
|KOZAL
|119,90
|430.723.909
|% 0,76
|
|BJKAS
|9,01
|372.407.407
|% 8,16
|
|PETKM
|5,95
|324.428.780
|% 3,48
|
|GARAN
|6,87
|1.650.241.915
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|140.701.320
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|88.515.086
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|108.543.151
|% 0,52
|
|PETKM
|5,95
|324.428.780
|% 3,48
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1579
|8,1638
|% -0,92
|
|Euro
|9,5950
|9,6178
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,2026
|11,2588
|% -1,06
|
|Frank
|8,5772
|8,6289
|% -1,34
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% -1,07
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,93
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,01
|