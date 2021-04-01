***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 10:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Vadesi 31.03.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili::
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mart 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Nisan 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922524
BIST
11:381.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:388,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:389,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:38450,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ARZUM
|24,22
|47.353.569
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.809
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.533.984
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.833
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.007.045
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SASA
|46,80
|497.628.411
|% 3,72
|
|KOZAL
|120,40
|415.535.561
|% 1,18
|
|BJKAS
|8,99
|362.994.084
|% 7,92
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|133.673.723
|% 2,52
|
|TSKB
|1,37
|78.754.820
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,92
|103.653.278
|% 0,52
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2086
|11,2648
|% -1,01
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -1,28
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,93
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,01
|