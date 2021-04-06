***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.04.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923628
BIST
10:171.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.439
10:178,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:179,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0235
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:17452,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,39
|Açılış
|: 452,40
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:17
|NTGAZ
|12,43
|224.759
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|10.966.025
|% 9,96
|
|ERBOS
|83,45
|28.420.977
|% 9,95
|
|JANTS
|988,70
|109.543.213
|% 9,41
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|IEYHO
|1,19
|3.470.271
|% -8,46
|
|GARAN
|6,93
|177.599.588
|% 0,43
|
|FENER
|39,80
|171.283.723
|% 5,40
|
|BJKAS
|8,38
|165.715.471
|% 1,21
|
|KOZAL
|124,20
|144.414.134
|% -1,51
|
|EKGYO
|1,98
|119.433.990
|% -1,98
|
|EKGYO
|1,98
|119.433.990
|% -1,98
|
|GARAN
|6,93
|177.599.588
|% 0,43
|
|BJKAS
|8,38
|165.715.471
|% 1,21
|
|TSKB
|1,39
|22.968.935
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,13
|17.396.994
|% -2,59
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1300
|8,1372
|% 0,43
|
|Euro
|9,6016
|9,6147
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2501
|11,3065
|% 0,21
|
|Frank
|8,6331
|8,6852
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1622
|2,1730
|% 0,44
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,51
|