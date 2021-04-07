***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.04.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924086
BIST
11:501.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,49
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:508,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:509,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:50455,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 456,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MTRKS
|33,88
|84.056
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.498.587
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.844.010
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.021.818
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.881.912
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.800.433
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,34
|510.906.339
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,46
|429.091.115
|% 1,36
|
|THYAO
|12,98
|319.329.722
|% 1,72
|
|GARAN
|6,75
|319.209.141
|% -0,59
|
|JANTS
|881,10
|280.050.269
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,93
|141.077.658
|% 0,52
|
|TSKB
|1,37
|92.744.059
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|144.834.241
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,46
|429.091.115
|% 1,36
|
|ODAS
|3,72
|210.921.706
|% 1,36
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1502
|8,1541
|% 0,32
|
|Euro
|9,6920
|9,7008
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2463
|11,3027
|% 0,30
|
|Frank
|8,7385
|8,7911
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,32
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,25
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,35
|
Seans Raporu
11:48
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-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 89 kaybederek (% -0.73 ) 1, 214
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, NTGAZ, MRSHL, KLMSN, UMPAS, GEDIK
-
12:00
TKURU, ETYAT, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00
VAKFN, ISATR, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00XEUR
EURO serbest piyasada 9.66 liradan (ALIŞ) işlem