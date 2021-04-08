***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924646
BIST
10:161.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:168,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:169,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5943
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:16458,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,75
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:16
|MTRKS
|37,26
|70.645
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.558.175
|% 9,95
|
|FRIGO
|51,75
|22.017.872
|% 9,78
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|25.850.782
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,76
|161.675.864
|% 5,51
|
|GARAN
|6,89
|101.114.980
|% 0,73
|
|FENER
|36,94
|91.966.433
|% -5,04
|
|EREGL
|15,93
|78.099.542
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,31
|73.842.807
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,31
|73.842.807
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,95
|43.853.653
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|29.133.351
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,76
|161.675.864
|% 5,51
|
|YKBNK
|2,20
|35.701.316
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1610
|8,1671
|% 0,26
|
|Euro
|9,7099
|9,7243
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2270
|11,2833
|% 0,58
|
|Frank
|8,7689
|8,8218
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,32
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|6,76
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-0,37
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 96 artarak (% 0.62 ) 1, 463
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, FRIGO
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:26XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 1, 232.00 milyon TL de