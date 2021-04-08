***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 17:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 232 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 09.04.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925408
BIST
16:581.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:588,1474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:589,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:58460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,04
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SAMAT
|6,82
|42.044.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.729.862
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|234.291
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.606.499
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.987.090
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.878.163
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|784.785.962
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|584.830.516
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,32
|558.181.252
|% 2,15
|
|SISE
|7,45
|556.434.711
|% 0,81
|
|FENER
|37,68
|514.631.054
|% -3,14
|
|DOHOL
|3,32
|558.181.252
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|255.998.904
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|231.975.704
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,94
|165.323.335
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|584.830.516
|% -0,44
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1434
|8,1474
|% 0,01
|
|Euro
|9,7074
|9,7206
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1793
|11,2353
|% 0,15
|
|Frank
|8,7773
|8,8301
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,30
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,24
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,85
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,10
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,54
|