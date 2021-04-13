***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.04.2021 09:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927074
BIST
11:411.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:418,1444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:419,7014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0153
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:41452,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,89
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:41
|MTRKS
|49,56
|4.978.847
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|746.746
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.521.384
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.547.721
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.029.374
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|14.802.059
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|338.486
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|EREGL
|16,71
|363.188.363
|% 1,89
|
|FENER
|33,80
|316.563.968
|% 7,99
|
|KOZAL
|112,50
|296.306.920
|% 0,54
|
|GARAN
|6,62
|262.905.711
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,87
|247.345.739
|% -6,79
|
|EKGYO
|1,77
|227.978.723
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|159.217.324
|% -1,45
|
|TSKB
|1,28
|93.490.847
|% -4,48
|
|GARAN
|6,62
|262.905.711
|% 0,00
|
|ODAS
|3,48
|135.856.608
|% -1,97
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1392
|8,1444
|% -0,06
|
|Euro
|9,6919
|9,7014
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1623
|11,2183
|% -0,04
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1648
|2,1756
|% -0,08
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,00
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,24
|