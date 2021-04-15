***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928333
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1021
En Düşük
8,0604
18:059,6791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7160
En Düşük
9,6563
18:05452,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,94
|Açılış
|: 452,27
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,32
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0641
|8,0693
|% -0,02
|
|Euro
|9,6710
|9,6791
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,0878
|11,1434
|% 0,09
|
|Frank
|8,7099
|8,7624
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1462
|2,1570
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|6,62
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem