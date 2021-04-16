***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.04.2021 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928672
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,0658
En Düşük
8,0020
18:059,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,6520
En Düşük
9,5724
18:05456,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,33
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
457,27
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0566
|8,0648
|% 0,72
|
|Euro
|9,6399
|9,6526
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,0449
|11,1003
|% 0,35
|
|Frank
|8,6983
|8,7507
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1400
|2,1507
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|0,04
|
|B. Petrol
|67,31
|67,31
|0,37
|