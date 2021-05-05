***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934539
BIST
11:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:258,3497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2510,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:25476,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,96
|Açılış
|: 477,01
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TSPOR
|2,29
|74.226.256
|% 9,57
|
|MTRKS
|41,84
|85.195.565
|% 8,96
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|DITAS
|16,50
|13.533.869
|% 7,91
|
|CIMSA
|24,28
|92.570.880
|% 7,43
|
|VAKFN
|19,17
|38.916.327
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.064.391
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,04
|2.560.131
|% -7,21
|
|EREGL
|19,39
|344.040.463
|% -1,32
|
|PETKM
|6,90
|308.783.573
|% 0,29
|
|GARAN
|7,24
|265.056.649
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,69
|264.517.278
|% 0,79
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|100.379.079
|% -0,48
|
|PETKM
|6,90
|308.783.573
|% 0,29
|
|GARAN
|7,24
|265.056.649
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,81
|64.629.136
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3478
|8,3497
|% 0,30
|
|Euro
|10,0072
|10,0248
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,5618
|11,6198
|% 0,34
|
|Frank
|9,0779
|9,1326
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2196
|2,2308
|% 0,33
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-3,53
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|