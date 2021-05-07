***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.05.2021 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935106
BIST
10:271.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:278,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2997
En Düşük
8,2445
10:2710,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0352
En Düşük
9,9609
10:27485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,74
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,39
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:27
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|INVEO
|118,60
|58.924.763
|% 8,71
|
|VAKFN
|15,54
|2.186.789
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|LUKSK
|58,20
|445.516
|% -4,35
|
|PETKM
|6,91
|478.816.965
|% 0,14
|
|KOZAL
|126,50
|334.145.611
|% 3,27
|
|KRDMD
|8,30
|304.751.797
|% 0,24
|
|TUPRS
|94,15
|204.681.126
|% 2,67
|
|THYAO
|12,96
|153.493.861
|% 0,23
|
|PETKM
|6,91
|478.816.965
|% 0,14
|
|KRDMD
|8,30
|304.751.797
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,09
|72.349.775
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|33.554.903
|% 0,55
|
|GARAN
|7,36
|108.600.943
|% -0,41
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2920
|8,2977
|% 0,34
|
|Euro
|10,0112
|10,0218
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,5036
|11,5613
|% 0,44
|
|Frank
|9,1041
|9,1590
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2039
|2,2150
|% 0,27
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,18
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|0,16
|