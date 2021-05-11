***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.05.2021 08:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936101
BIST
10:341.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,99
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:348,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:3410,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:34489,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:34
|CEMAS
|1,32
|105.740.213
|% 10,00
|
|IHGZT
|1,70
|7.170.555
|% 8,28
|
|TGSAS
|16,41
|7.812.465
|% 7,61
|
|INVEO
|140,30
|58.254.649
|% 6,29
|
|DOAS
|30,16
|81.384.815
|% 5,90
|
|VAKFN
|12,60
|4.041.047
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|NUHCM
|54,00
|4.994.316
|% -4,34
|
|PKENT
|2.299,90
|647.496
|% -4,13
|
|KRDMD
|8,76
|328.548.895
|% 0,57
|
|GARAN
|7,72
|245.648.570
|% -1,40
|
|PETKM
|6,62
|243.659.482
|% 0,15
|
|THYAO
|13,29
|224.178.182
|% -0,60
|
|KOZAL
|128,80
|203.926.856
|% 0,23
|
|CEMAS
|1,32
|105.740.213
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,91
|93.383.981
|% -0,52
|
|KRDMD
|8,76
|328.548.895
|% 0,57
|
|PETKM
|6,62
|243.659.482
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,14
|74.954.184
|% -0,47
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3050
|8,3076
|% 0,43
|
|Euro
|10,1086
|10,1146
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% 0,47
|
|Frank
|9,1682
|9,2234
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2082
|2,2192
|% 0,37
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,87
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,55
|