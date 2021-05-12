***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.05.2021 08:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936316
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3196
En Düşük
8,2733
18:0510,0858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1046
En Düşük
10,0528
18:05489,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 489,28
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
490,38
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3065
|8,3157
|% 0,43
|
|Euro
|10,0628
|10,0858
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,7085
|11,7672
|% 0,30
|
|Frank
|9,1461
|9,2012
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2103
|2,2214
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,60
|68,60
|0,05
|