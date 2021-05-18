***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.05.2021 08:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936679
BIST
09:551.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.462
En Düşük
1.461
09:558,3324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
09:5510,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0538
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
09:55500,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 500,85
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3280
|8,3324
|% 0,25
|
|Euro
|10,1541
|10,1634
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,7821
|11,8412
|% 0,56
|
|Frank
|9,2245
|9,2801
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2142
|2,2253
|% 0,20
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|3,64
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,55
|28,59
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,24
|