***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2021 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.05.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mayıs 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Haziran 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939245
BIST
10:471.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
10:478,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4710,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4063
En Düşük
10,3676
10:47522,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,79
|Açılış
|: 522,38
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KONTR
|72,60
|10.255.315
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|14.072.927
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|6.761.006
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|30.671.271
|% 9,92
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|VKING
|6,01
|439.450
|% -4,91
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|THYAO
|13,14
|234.750.966
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,86
|137.529.364
|% 0,00
|
|TUPRS
|97,55
|109.940.870
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|71.099.533
|% -0,51
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|TSKB
|1,37
|40.872.253
|% 3,01
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4977
|8,5007
|% 0,10
|
|Euro
|10,4011
|10,4051
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0440
|12,1044
|% 0,08
|
|Frank
|9,4134
|9,4701
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2569
|2,2683
|% -0,03
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|5,38
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,32
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,62
|70,62
|1,31
|