***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939487
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1328
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:05526,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,36
|Açılış
|: 526,91
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6179
|8,6267
|% 1,26
|
|Euro
|10,5282
|10,5415
|% 1,28
|
|Sterlin
|12,1743
|12,2353
|% 1,30
|
|Frank
|9,5735
|9,6312
|% 1,26
|
|Riyal
|2,2932
|2,3047
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-2,03
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,74
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,07
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
-
17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252