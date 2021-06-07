***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940347
BIST
17:431.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,66
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:438,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0392
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4310,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0289
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:43525,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,99
|Açılış
|: 525,00
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ATATP
|29,04
|10.464.361
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.987.742
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.844.706
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.091.928
|% -10,00
|
|YESIL
|71,00
|19.693.443
|% -7,79
|
|PKENT
|2.493,90
|2.207.284
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,15
|15.269.855
|% -6,70
|
|GARAN
|8,27
|1.317.566.604
|% 2,10
|
|THYAO
|14,31
|1.259.486.597
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,50
|713.035.513
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,79
|558.788.312
|% 0,52
|
|SISE
|8,20
|538.160.513
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,98
|368.055.784
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|390.807.775
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.317.566.604
|% 2,10
|
|BOBET
|4,04
|445.995.825
|% -4,49
|
|THYAO
|14,31
|1.259.486.597
|% 1,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6250
|8,6276
|% -0,45
|
|Euro
|10,5133
|10,5212
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1989
|12,2601
|% -0,29
|
|Frank
|9,5746
|9,6322
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% -0,44
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,06
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 32 artarak (% 1.20 ) 1, 546
-
17:52ETYAT
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 744 adet işlem
-
17:50GSDDE
Yüzde 6.48 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 442 adet işlem
-
17:49SNGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 049 adet işlem
-
17:47QUAGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 556, 373 adet işlem