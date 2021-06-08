***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.06.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940921
BIST
10:201.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.446
10:208,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:2010,4945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4867
10:20525,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,58
|Açılış
|: 525,57
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ATATP
|31,94
|7.146.958
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.799.579
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|363.250
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|KSTUR
|323,80
|97.464
|% 5,89
|
|YAYLA
|3,91
|1.391.239
|% -7,57
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,02
|5.068.271
|% -6,58
|
|EPLAS
|28,80
|1.070.026
|% -4,70
|
|OZRDN
|9,51
|176.742
|% -4,52
|
|GARAN
|8,29
|248.794.537
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|169.380.188
|% 0,00
|
|SISE
|8,23
|143.292.706
|% 0,49
|
|KOZAL
|125,40
|117.615.706
|% 0,08
|
|SASA
|34,60
|114.547.563
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,26
|93.890.455
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,98
|66.281.979
|% -0,50
|
|GARAN
|8,29
|248.794.537
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|34.106.189
|% 0,84
|
|CEMAS
|1,31
|26.858.415
|% 2,34
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6159
|8,6180
|% 0,06
|
|Euro
|10,4887
|10,4945
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1483
|12,2092
|% -0,20
|
|Frank
|9,5535
|9,6111
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2912
|2,3027
|% 0,07
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,85
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,53
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:31GOZDE
Yüzde 5.04 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 946, 789 adet işlem
-
10:30GOZDE
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 887, 597 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASELS
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, HALKB
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 11 kaybederek (% -0.01 ) 1, 267