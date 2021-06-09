***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.06.2021 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941318
BIST
10:221.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:228,5937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:2210,4740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:22522,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,22
|Açılış
|: 522,52
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ATATP
|35,12
|47.546.053
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.624.202
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|2.169.391
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,80
|75.253.894
|% 8,41
|
|BOBET
|4,30
|54.949.235
|% 6,70
|
|METUR
|7,06
|1.014.923
|% -5,87
|
|TKURU
|195,00
|282.691
|% -5,84
|
|YESIL
|3,35
|8.622.223
|% -5,63
|
|NUGYO
|12,06
|642.583
|% -5,41
|
|RODRG
|17,88
|884.830
|% -4,99
|
|THYAO
|14,49
|233.543.757
|% 0,07
|
|KRDMD
|7,80
|127.786.693
|% 0,65
|
|GARAN
|8,30
|99.318.881
|% 0,00
|
|PGSUS
|84,00
|75.330.905
|% 1,51
|
|BMSCH
|5,80
|75.253.894
|% 8,41
|
|KRDMD
|7,80
|127.786.693
|% 0,65
|
|THYAO
|14,49
|233.543.757
|% 0,07
|
|BMSCH
|5,80
|75.253.894
|% 8,41
|
|BOBET
|4,30
|54.949.235
|% 6,70
|
|GARAN
|8,30
|99.318.881
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5922
|8,5955
|% -0,11
|
|Euro
|10,4699
|10,4754
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,1468
|12,2077
|% 0,03
|
|Frank
|9,5432
|9,6007
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2841
|2,2956
|% -0,15
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-1,18
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,34
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 1, 541.00 milyon TL de
-
10:35BOBET
Yüzde 7.69 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 187, 833 adet işlem
-
10:34BMSCH
Yüzde 8.22 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 810, 846 adet işlem
-
10:33BMSCH
Yüzde 8.41 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 364, 571 adet işlem
-
10:31BMSCH
Yüzde 9.16 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 336, 594 adet işlem