***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.06.2021 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943676
BIST
10:201.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:208,6252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:2010,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0347
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:20494,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:20
|CEOEM
|14,98
|22.566.642
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|EUYO
|4,62
|3.840.066
|% 9,48
|
|TKURU
|183,50
|4.135.801
|% 8,97
|
|OZBAL
|12,11
|23.446.091
|% 8,81
|
|BOBET
|5,09
|25.919.147
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|5,95
|532.438
|% -5,10
|
|EUKYO
|8,50
|2.277.347
|% -5,03
|
|YESIL
|1,90
|4.999.738
|% -4,52
|
|THYAO
|14,79
|156.237.502
|% 0,20
|
|GARAN
|8,36
|141.613.821
|% 0,48
|
|HALKB
|5,23
|120.436.120
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|64.068.831
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,19
|57.472.024
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,21
|64.068.831
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,19
|57.472.024
|% 1,86
|
|HALKB
|5,23
|120.436.120
|% -0,76
|
|GARAN
|8,36
|141.613.821
|% 0,48
|
|THYAO
|14,79
|156.237.502
|% 0,20
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6203
|8,6252
|% -0,29
|
|Euro
|10,2913
|10,2994
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0321
|12,0925
|% 0,02
|
|Frank
|9,3643
|9,4207
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% -0,15
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,31
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,51
|