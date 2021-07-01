***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.07.2021 09:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.06.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Temmuz 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945363
BIST
10:231.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:238,6733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:2310,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0199
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:23495,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 495,80
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:23
|INVEO
|130,30
|4.558.936
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|12.108.403
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|20.242.918
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|SAYAS
|25,72
|4.713.060
|% 7,17
|
|KUTPO
|51,85
|1.503.598
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.148.400
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,50
|2.097.844
|% -8,30
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|THYAO
|13,41
|82.231.240
|% 0,30
|
|ERBOS
|126,10
|63.241.790
|% -3,15
|
|KOZAL
|118,30
|59.093.310
|% 1,02
|
|SASA
|27,42
|58.667.029
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,89
|51.611.754
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,06
|21.795.189
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,04
|13.123.341
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|21.309.526
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6714
|8,6733
|% -0,30
|
|Euro
|10,2964
|10,3070
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9583
|12,0183
|% -0,33
|
|Frank
|9,3318
|9,3880
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% -0,31
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,39
|