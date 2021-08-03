***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.08.2021 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954291
BIST
10:451.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.394
10:458,3221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:459,9183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:45483,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,93
|Açılış
|: 483,80
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler10:45
|IDGYO
|3,63
|10.906.012
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|28.097.290
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|21.602.401
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|DAGHL
|17,19
|11.178.780
|% 7,50
|
|METUR
|5,61
|21.726.656
|% -8,63
|
|BAYRK
|9,18
|1.891.728
|% -8,29
|
|BURCE
|19,05
|1.828.648
|% -5,69
|
|BURVA
|23,44
|4.046.441
|% -5,41
|
|KUYAS
|2,59
|9.114.512
|% -5,13
|
|GARAN
|8,60
|350.345.589
|% 0,58
|
|SISE
|7,73
|276.143.184
|% 0,13
|
|EREGL
|19,66
|186.442.985
|% -0,20
|
|ASELS
|16,03
|136.578.403
|% -0,06
|
|KARSN
|4,08
|134.661.600
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,81
|89.579.879
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|107.338.290
|% -0,83
|
|GARAN
|8,60
|350.345.589
|% 0,58
|
|SISE
|7,73
|276.143.184
|% 0,13
|
|KARSN
|4,08
|134.661.600
|% -0,97
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3202
|8,3221
|% -0,31
|
|Euro
|9,8881
|9,9183
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5253
|11,5831
|% -0,28
|
|Frank
|9,1468
|9,2019
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2086
|2,2197
|% -0,48
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,20
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
10:56KARYE
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 803 adet işlem
-
10:55BMSCH
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 659, 749 adet işlem
-
10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, FROTO, GUBRF
-
10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, SASA, KOZAA
-
10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 26 kaybederek (% -0.34 ) 1, 231