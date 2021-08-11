***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.08.2021 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957140
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6221
En Düşük
8,4782
18:0510,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1189
En Düşük
10,0682
18:05480,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,93
|Açılış
|: 479,84
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,65
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6145
|8,6189
|% 0,24
|
|Euro
|10,0984
|10,1065
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8521
|11,9115
|% 0,01
|
|Frank
|9,2773
|9,3332
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2853
|2,2968
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,93
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında