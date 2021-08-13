***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.08.2021 08:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957828
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
0
En Düşük
0
18:058,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0922
En Düşük
10,0368
18:05484,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,13
|Açılış
|: 484,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,67
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5703
|8,5763
|% 0,42
|
|Euro
|10,0640
|10,0742
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,8010
|11,8601
|% 0,35
|
|Frank
|9,2468
|9,3025
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2797
|2,2912
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|4,07
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
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17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD