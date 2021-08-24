***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.08.2021 08:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960113
BIST
12:541.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:548,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:549,9023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:54489,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 489,00
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:54
|GESAN
|24,86
|15.206.365
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.353.286
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,83
|31.288.077
|% 9,97
|
|AYCES
|62,25
|3.370.240
|% 8,73
|
|BRLSM
|11,69
|453.577.129
|% 6,18
|
|PENTA
|77,80
|2.442.984
|% -9,95
|
|DAGI
|3,40
|17.606.932
|% -9,81
|
|SELGD
|7,32
|13.060.658
|% -5,18
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|KRONT
|34,50
|45.028.914
|% -4,59
|
|THYAO
|12,69
|584.392.753
|% 1,60
|
|BRLSM
|11,69
|453.577.129
|% 6,18
|
|GARAN
|9,53
|449.879.809
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,77
|432.638.883
|% 1,30
|
|BASGZ
|24,70
|290.736.415
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,88
|142.546.871
|% 1,08
|
|ODAS
|1,45
|90.383.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,77
|432.638.883
|% 1,30
|
|GARAN
|9,53
|449.879.809
|% -0,21
|
|THYAO
|12,69
|584.392.753
|% 1,60
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|-10,07
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|-4,87
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|0,74
|