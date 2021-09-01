***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2021 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961110
BIST
17:461.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:468,2965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:469,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:46483,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 483,16
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:46
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.464.218
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.087.666
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|AGYO
|3,55
|15.090.215
|% -4,05
|
|SEYKM
|19,52
|24.249.339
|% -3,56
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|DESA
|9,41
|14.593.857
|% -2,99
|
|GARAN
|9,85
|1.196.733.424
|% -0,30
|
|THYAO
|12,92
|1.046.771.694
|% 1,89
|
|SASA
|27,86
|608.024.216
|% 1,38
|
|KOZAL
|104,90
|580.561.691
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,62
|567.910.338
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|567.910.338
|% -0,76
|
|GARAN
|9,85
|1.196.733.424
|% -0,30
|
|ODAS
|1,52
|178.933.121
|% 4,11
|
|THYAO
|12,92
|1.046.771.694
|% 1,89
|
|PETKM
|6,17
|492.588.762
|% -0,48
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2944
|8,2965
|% -0,11
|
|Euro
|9,8381
|9,8427
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4026
|11,4597
|% 0,08
|
|Frank
|9,0358
|9,0903
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2052
|2,2162
|% -0,13
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,64
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-1,05
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem