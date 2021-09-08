***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.09.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962473
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1169
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0510,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1270
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:05487,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,87
|Açılış
|: 487,53
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|TUPRS
|102,10
|452.252.131
|% -1,07
|
|TURSG
|5,03
|313.114.211
|% 2,65
|
|PEKGY
|0,96
|38.179.433
|% -2,04
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|IHLGM
|0,95
|28.141.958
|% -1,04
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4604
|8,4640
|% 1,38
|
|Euro
|10,0128
|10,0181
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,6139
|11,6722
|% 1,23
|
|Frank
|9,1388
|9,1938
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2485
|2,2598
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,35
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem