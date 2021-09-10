***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.09.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963075
BIST
13:221.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:228,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:229,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
9,9745
En Düşük
9,9200
13:22486,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 486,36
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler13:20
|YEOTK
|35,42
|54.025.182
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.890.067
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.413.395
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.305.679
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.145.208
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,22
|11.632.408
|% -5,78
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|TGSAS
|18,56
|9.217.758
|% -4,53
|
|EUHOL
|3,16
|10.045.194
|% -4,24
|
|MARTI
|2,02
|15.486.460
|% -3,35
|
|GARAN
|9,64
|851.186.517
|% 0,84
|
|THYAO
|12,57
|319.236.147
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|286.010.601
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,28
|257.869.270
|% -0,68
|
|FROTO
|173,40
|204.405.472
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|286.010.601
|% -0,39
|
|GARAN
|9,64
|851.186.517
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,87
|82.738.873
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|257.869.270
|% -0,68
|
|AKBNK
|5,73
|171.989.496
|% -0,17
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9706
|9,9748
|% -0,18
|
|Euro
|9,9250
|9,9350
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6559
|11,7144
|% 0,12
|
|Frank
|9,1477
|9,2028
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2400
|2,2512
|% -0,12
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|1,05
|