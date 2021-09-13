***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.09.2021 09:41
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963328
BIST
10:561.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:568,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:569,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0294
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:56486,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:56
|YEOTK
|38,96
|7.531.474
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.793.536
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.063.395
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.370.545
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,86
|10.050.783
|% 9,92
|
|KTSKR
|86,45
|56.644.323
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,48
|4.824.415
|% -7,69
|
|TGSAS
|16,30
|6.203.471
|% -6,86
|
|SELGD
|6,91
|3.923.860
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,50
|227.518.769
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,33
|160.708.678
|% 5,02
|
|EREGL
|18,14
|131.801.857
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|96.438.568
|% -1,08
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|TSKB
|1,29
|43.382.532
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,63
|123.400.477
|% -0,18
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4607
|8,4623
|% 0,08
|
|Euro
|9,9774
|9,9826
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6511
|11,7096
|% -0,13
|
|Frank
|9,1504
|9,2055
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% 0,03
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,42
|