***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.09.2021 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963859
BIST
13:101.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:108,4354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:109,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:10488,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:10
|OYLUM
|6,27
|17.220.893
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.558.015
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.137.179
|% 9,97
|
|MAVI
|64,10
|148.589.648
|% 9,67
|
|AKSA
|20,32
|61.411.911
|% 6,33
|
|KTSKR
|70,10
|1.725.021
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.762.015
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|48.701.046
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,58
|448.258.107
|% 0,21
|
|TUPRS
|108,20
|412.051.310
|% 1,41
|
|YEOTK
|41,32
|337.154.596
|% -3,55
|
|KRDMD
|7,09
|332.429.739
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,50
|279.877.947
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,50
|279.877.947
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|117.826.002
|% -0,86
|
|GARAN
|9,58
|448.258.107
|% 0,21
|
|KRDMD
|7,09
|332.429.739
|% 0,28
|
|ODAS
|1,49
|65.129.958
|% 2,05
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4321
|8,4354
|% 0,05
|
|Euro
|9,9760
|9,9801
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6170
|11,6752
|% 0,04
|
|Frank
|9,1494
|9,2046
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2400
|2,2513
|% -0,10
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,57
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|11,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|10,45
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|5,05
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,86
|